Камоцци оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», оценил перспективы Дена Станковича. У функционера спросили, может ли Станкович добиться с командой большего, чем его предшественник Гильермо Абаскаль.

«Да, думаю, он на это способен. С другой стороны, не всё зависит только от него – много факторов, в том числе работа на трансферном рынке. Но я уверен, что третье место – это не предел для такого клуба, как «Спартак», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять очков. Ближайший матч чемпионата «красно-белые» проведут в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».