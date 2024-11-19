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В «Крыльях Советов» высказались о состоянии Рахмановича

19 Ноября 2024 • 18:27 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
24.11 14:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович в настоящий момент числится в лазарете. В пресс-службе самарского клуба дали комментарий по поводу состояния 30-летнего футболиста.

«Амар занимается по индивидуальной программе. В этом году игрок не сможет помочь команде на поле. Ждём его в общей группе только на зимних сборах», - ответ пресс-службы «Крыльев Советов» приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 24 ноября, - против «Ахмата» на своём поле. После первого круга самарцы располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Амар Рахманович

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