Джикия снова тренируется в общей группе

Защитник «Химок» Георгий Джикия травмировался в матче Премьер-лиги против «Динамо», который проходил в конце октября. В пресс-службе подмосковного клуба дали комментарий о состоянии 30-летнего футболиста.

«Джикия приступил к тренировкам в общей группе», - ответ пресс-службы «Химок» приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, Георгий Джикия подписал контракт с «Химками» в середине сентября. До того момента защитник несколько месяцев провёл в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Химки» сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.