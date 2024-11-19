Непомнящий – о возможных матчах с Эквадором и Нигерией: «Сможем проверить уровень наших футболистов»

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможных матчах сборной России с Эквадором, Боливией, Венесуэлой и Нигерией.

«Это будут интереснее матчи, чем нынешние. Сможем проверить уровень российских футболистов. Будем надеяться, что удастся с ними договориться», - цитирует Непомнящего «Всепроспорт».

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная России без проблем разобралась с Брунеем (11:0), одержав самую крупную победу в своей истории. А сегодня, 19 ноября, подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со сборной Сирии, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.