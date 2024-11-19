Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий – о возможных матчах с Эквадором и Нигерией: «Сможем проверить уровень наших футболистов»

19 Ноября 2024 • 17:48 Комментировать

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможных матчах сборной России с Эквадором, Боливией, Венесуэлой и Нигерией.

«Это будут интереснее матчи, чем нынешние. Сможем проверить уровень российских футболистов. Будем надеяться, что удастся с ними договориться», - цитирует Непомнящего «Всепроспорт».

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная России без проблем разобралась с Брунеем (11:0), одержав самую крупную победу в своей истории. А сегодня, 19 ноября, подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со сборной Сирии, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Шесть футболистов покинули сборную России Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея «Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
17:48 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о возможных матчах с Эквадором и Нигерией: «Сможем проверить уровень наших футболистов»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о состоянии игрока «Спартака» Бабича эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева высказался о ситуации игрока в «Ростове»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой лестно высказался о Батракове
16:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ» 1
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес к Сако со стороны «Бреста»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Глушаков станет тренером – известна команда
15:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук адресовал пожелание Батракову
15:36 · Россия. Премьер-лига
Французский «Брест» следит за игроком «Ростова»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин стал «Джентльменом года».
15:11 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили вернулся после тяжёлой травмы официально
14:58 · Россия. Премьер-лига
Силкин уверен, что «Динамо» не потеряет от ухода Дасы
13:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины
13:50 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук дал совет игрокам из России по лиге США
13:35 · Россия. Премьер-лига
Аутсайдер РПЛ едва не стал самым бьющим клубом первого круга
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов назвал потерю «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Назван самый бьющий игрок РПЛ, он играет в атаке «Спартака»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Юран: «В России упал не уровень футбола, а квалификация игроков»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Черчесов больше недели не проработает в «Ахмате»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Вижу Батракова в «Манчестер Сити»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Акрона» - о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Дуглас будет полезен для сборной России»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Всегда получаю вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал чемпиона РПЛ после первого круга
10:09 · Россия. Премьер-лига
Семшов ответил, остаётся ли Тюкавин лидером «Динамо»
Все новости