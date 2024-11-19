Появилась новая информация о состоянии игрока «Спартака» Бабича

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил повреждение в расположении сборной Сербии на ноябрьском сборе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», решение по участию Бабича в ближайшем матче против «Локомотива» будет приниматься непосредственно в день игры.

Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках шестнадцатого тура Премьер-лиги пройдёт в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Лукойл Арене» услышат в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» после первого круга располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.