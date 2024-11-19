Агент Кучаева высказался о ситуации игрока в «Ростове»

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Ростова» Константином Кучаевым, дал комментарий по поводу ситуации игрока.

Стоит сказать, что в пяти последних матчах Премьер-лиги Кучаев проводил на скамейке запасных по 90 минут.

«Константин работает и будет доказывать свою состоятельность в «Ростове». Вероятность аренды? Мы не рассматривает возможную аренду зимой», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Всего за «Ростов» Константин Кучаев провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. «Ростов» после первого круга занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.