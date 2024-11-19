Андрей Мостовой лестно высказался о Батракове

Полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Андрей Мостовой лестно высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Понравился старт Алексея Батракова. Здорово, что в России появился такой яркий молодой футболист, у него очень хорошие перспективы», - цитирует Мостового Metaratings.

19-летний Батраков является главным открытием нынешнего сезона, в 14 матчах Российской премьер-лиги он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоит отметить, что совсем недавно Алексей дебютировал и за сборную России, отметившись забитым голом в ворота Брунея сразу же после выхода на замену.

Батраков является воспитанником «Локомотива», его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.