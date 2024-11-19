Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оптимистично оценил перспективы команды в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Сейчас мы тоже лидеры, однако есть небольшое отставание. Но у нас колоссальный опыт. Думаю, за счёт него и за счёт трудоспособности мы возьмём своё и выиграем очередной чемпионат», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Первый круг Российской премьер-лиги «Зенит» завершил на второй позиции в турнирной таблице. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл (36 против 37).

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Оренбурга» на выезде.