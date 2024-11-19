Агент подтвердил интерес к Сако со стороны «Бреста»

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Бреста».

«Интерес от «Бреста» есть, но мы пока ничего не решили», - цитирует Диалло Sport24.

28-летний защитник перешёл в «Ростов» летом за 350 тысяч евро, до этого Сако полгода выступал за ростовский клуб на правах аренды. Действующее соглашение Умара с ростовчанами рассчитано до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

После 15 туров «Ростов» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В субботу, 23 ноября, ростовчанам предстоит сыграть на выезде против ЦСКА.