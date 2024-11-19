Глушаков станет тренером – известна команда

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в скором времени начнёт работу на тренерском поприще. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 37-летний Глушаков возглавит молодёжную команду «Химок». Такой план в подмосковном клубе был изначально.

Напомним, что нынешний футбольный сезон Глушаков начинал как игрок «Химок», но позже, в сентябре, покинул команду. Вскоре после этого опытный футболист стал выступать за ростовский СКА в Медиалиге.

Отметим, что первая команда «Химок» после первого круга располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.