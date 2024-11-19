Алексей Миранчук адресовал пожелание Батракову

Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук адресовал пожелание для молодого таланта «Локомотива» Алексея Батракова.

«Он задрал высокую планку, поддерживать этот уровень будет непросто. У него будут разные периоды на пути. Желаю ему оставаться сфокусированным на том, что он делает и наслаждаться каждым моментом. И не только, когда забивает или ассистирует, а команда выигрывает», - делится Миранчук с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков завершил первый клуб сезона РПЛ в статусе лучшего бомбардира первенства. У него набралось в активе 10 забитых соперникам голов.