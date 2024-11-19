Французский «Брест» следит за игроком «Ростова»

Защитник «Ростова» Умар Сако интересен клубу из чемпионата Франции. Речь идёт о «Бресте», занимающем сейчас 12-е место в турнирной таблице Лиги 1 и выступающем в Лиге чемпионов.

Как сообщает «РБ Спорт», скауты «Бреста» просматривали 28-летнего Сако на матчах за сборную. При этом «Ростов» на сегодняшний день предложений по защитнику не получал. Пока что французский клуб лишь изучает кандидатуру Умара.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Умара Сако в 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.