Тюкавин стал «Джентльменом года».

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин стал лауреатом премии «Джентельмен года-2024». Эта премия присуждается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года, уже 30 лет. А вручается футболистам за поведение на поле, отношение к партнерам по команде, болельщикам и журналистам.

В разные годы премию получали такие игроки, как Сергей Семак, Дмитрий Аленичев, Артём Дзюба, Егор Титов, Игорь Акинфеев и Юрий Жирков. В 2023 году «Джентельменом года» стал ранее форвард московского ЦСКА, а ныне греческого ПАОКа Фёдор Чалов.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл в 17 матчах за свой клуб, забив в них пять раз и два раза оформив ассист.