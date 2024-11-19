Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили возобновил тренировки с командой после тяжёлой травмы колена. Новостью об этом делится пресс-служба «горожан».

Напомним, что хавбек травмировался в начале апреля. У него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Что логично, текущий сезон «горожане» начали без Марадишвили, футболист проходил восстановление в несколько месяцев.

«Пари НН» за время отсутствия Марадишвили дважды сменил главного тренера. С апреля по октябрь клуб возглавлял Саша Илич, а на данный момент пост занимает Виктор Ганчаренко. Нижегородцы занимают 10 место таблицы РПЛ с 15 баллами после первого круга.