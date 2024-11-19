Силкин уверен, что «Динамо» не потеряет от ухода Дасы

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил вероятный уход израильского защитника «бело-голубых» Эли Дасы из клуба.

«Думаю, ничего страшного не будет, если с ним не продлят контракт. Даса очень много ошибался. Он не настолько хороший игрок, так что потерей его уход не станет», - рассуждает Силкин в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что текущий контракт легионера действует с московским «Динамо» до лета 2025 года. А новое трудовое соглашение стороны ещё не подписывали.

Даса в «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб в 16 матчах, забил один гол и оформил один ассист.