Агент ответил на вопрос об участии Бабича в дерби с «Локомотивом»

Мануэль Стоянович, агент защитника московского «Спартака» Срджана Бабича специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о повреждении своего клиента в расположении сборной Сербии.

«Сможет ли Срджан сыграть с «Локомотивом»? Я сейчас в отпуске и не владею полной информацией. Могу точно сказать, что никакой серьезной травмы в игре с Швейцарией он не получил. С ним все хорошо», - говорит Стоянович нашему корреспонденту.

Напомним, что с «Локомотивом» «Спартак» сыграет сразу после завершения международной паузы. Матч намечен на 23 ноября, это будет грядущая суббота. Бабич ранее повредил колено в матче пятого тура группового раунда Лиги наций против сборной Швейцарии.