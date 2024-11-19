Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о появлениях главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого на различных YouTube-шоу.

«Вот он нигде не доказал, что он сильный тренер. Он профессиональный, но, чтоб сильный, я нигде не увидел этого. Поэтому я думаю, что это просто обычный пиарщик, который любит покрасоваться. Вот в Китай уехал, что-то там получилось, а что-то нет. Хотя насколько я читал прессу, китайцы не очень довольны вторым местом, они рассчитывали на первое. Там конкуренция была между двумя клубами.

Тренер, если он действительно настоящий тренер, он заниматься должен тренерской работой, а не этими юмористическими шоу или пиар-акциями дурацкими. Эта работа не терпит отклонений на какие-то шоуменства. Мне кажется, то, что он делает, не для тренера», - сказал Наумов.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая.

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