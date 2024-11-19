Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук добился успеха в суде против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ранее УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии и всех выигранных титулов на национальном уровне. Причина – работа в России в нынешних политических реалиях.

Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграл его. Апелляция тренера «Зенита» была поддержана, о чём «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе CAS.

В качестве футболиста на Украине Анатолий Тимощук по ходу игровой карьеры выступал за «Волынь» и «Шахтёр».

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.