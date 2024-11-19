Алексей Миранчук дал совет игрокам из России по лиге США

Полузащитник Алексей Миранчук с лета выступает в МЛС за «Атланта Юнайтед». По словам Миранчука, он советует российским футболистам сначала попробовать себя в европейском футболе, а уже потом ехать в американскую лигу.

«Я бы посоветовал, если игрок молодой и планирует выступать вне России, попробовать себя сначала где-то в Европе. Там и конкуренция выше, и другой футбол. Советовал бы попробовать себя в Европе и только потом ехать в МЛС», - цитирует Миранчука «Чемпионат».

Стоит сказать, что перехода в «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук поиграл в Италии за «Атланту» и «Торино» (аренда).

Во вторник сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сирии. Не пропустите текстовую трансляцию этой игры, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.