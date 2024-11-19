Аутсайдер РПЛ едва не стал самым бьющим клубом первого круга

Любопытной статистикой делится «Рустат», который назвал самые бьющие клубы Российской премьер-лиги в рамках текущего сезона.

Так, больше всех ударов нанесли игроки московского «Динамо». Суммарно – 240, 104 из них пришлись в створ ворот соперников. На втором месте «Оренбург», занимающий лишь 16-е место турнирной таблицы. У уральского клуба 226 ударов. Следом на третьем месте разместился лидер чемпионата, «Краснодар» - 220 ударов.

Тройка худших клубов по числу ударов – махачкалинское «Динамо» (145), «Пари НН» (118) и воронежский «Факел» (112).

Ранее были названы самые бьющие игроки РПЛ, один из них играет в московском «Динамо».