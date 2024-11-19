Ледяхов назвал потерю «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение о травме центрального защитника «красно-белых» Срджана Бабича. Игрок получил повреждение в поединке Лиги наций против Швейцарии (1:1).

«Во встрече с «Локомотивом» возникнут проблемы. Травма Бабича - потеря для «Спартака». Станкович будет искать выход из этой ситуации», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Спартак» примет «Локомотив» на «Лукойл Арене» в субботу, 23 ноября. Начало московского дерби запланировано в 18:00 по местному времени. В преддверии поединка «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.