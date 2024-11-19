Назван самый бьющий игрок РПЛ, он играет в атаке «Спартака»

«Рустат» порадовал очередной статистикой и назвал самого бьющего игрока Российской премьер-лиги по итогу прошедшего первого круга. Им стал Манфред Угальде из московского «Спартака».

Так, в активе костариканского легионера 43 нанесённых удара по воротам соперников за все сыгранные матчи. 19 из них пришлись в створ ворот.

Второе место с небольшим отставанием у форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина. Динамовец пробил по воротам 41 раз, 15 ударов пришлись в створ.

Третье место и 36 ударов у Джона Кордобы, 22 раза форвард «быков» попал в створ – лучший результат лиги.