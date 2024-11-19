Юран: «В России упал не уровень футбола, а квалификация игроков»

Экс-наставник «Пари НН» и подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне футбола в России.
«Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то здесь не уровень футбола упал, а квалификация футболистов. Футбол падает, а почему - вопрос. Все зависит от уровня футболистов», - передает слова специалиста Sport24.
Напомним, что последние шесть сезонов чемпионом России становился петербургский «Зенит».
После первого круга нынешнего розыгрыша Премьер-лиги первое место с 37 баллами занимает «Краснодар». На второй строчке идет петербургский «Зенит», имеющий в своем активе 36 очков. Топ-3 замыкает столичный «Локомотив», на счету которого 34 балла.
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