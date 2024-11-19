Заварзин: «Черчесов больше недели не проработает в «Ахмате»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост рулевого грозненского «Ахмата».
«Станислав Саламович - амбициозный человек, там коса на камень точно найдет. Если он будет свои амбиции транслировать языком, то там больше недели не проработает», - передает слова эксперта «Советский Спорт».
Напомним, что на сегодняшний день пост главного тренера грозненского коллектива занимает российский специалист Сергей Ташуев. После первого круга Премьер-лиги «Ахмат» набрал девять баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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