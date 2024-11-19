Агент: «Вижу Батракова в «Манчестер Сити»

«Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», - передает слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».