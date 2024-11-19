Агент: «Вижу Батракова в «Манчестер Сити»

Агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы 19-летнего хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова, считает, что россиянин мог бы выступать за «Манчестер Сити».
«Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», - передает слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».
В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 19 поединках «железнодорожников», записав на свой счет 11 голов и восемь ассистов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро. Контракт Алексея с московским клубом рассчитан до середины 2027 года.
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