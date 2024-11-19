Тренер «Акрона» - о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о центрфорварде команды Артёме Дзюбе.
«Хотелось поработать с настоящей звездой, с человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Дзюба присоединился к тольяттинской команде на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 36-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета следующего года.
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