Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Акрона» - о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой»

19 Ноября 2024 • 11:30 Комментировать

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о центрфорварде команды Артёме Дзюбе.

«Хотелось поработать с настоящей звездой, с человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба присоединился к тольяттинской команде на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 36-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Сане выбрал новый клуб Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу» Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале»
Спортивные новости
Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Ноября
11:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Акрона» - о Дзюбе: «Хотелось поработать с настоящей звездой»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Дуглас будет полезен для сборной России»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Всегда получаю вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал чемпиона РПЛ после первого круга
10:09 · Россия. Премьер-лига
Семшов ответил, остаётся ли Тюкавин лидером «Динамо»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Фомин раскрыл, как отреагирует на вызов Дзюбы в сборную России
08:48 · Россия. Премьер-лига
Григорян рассказал, в чём «Краснодар» лучше всех команд РПЛ
08:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов прокомментировал слова Соболева о голах в «Зените»
18 Ноября
22:22 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «В долгосрочной перспективе «Зенит» стабильнее «Краснодара» 1
21:33 · Россия. Премьер-лига
Ташуев отреагировал на слухи о том, что его может сместить Черчесов
20:43 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о Хлусевиче: «Тренер себе не враг, он всегда ставит сильнейших»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал два клуба РПЛ, которые стали для него открытием
20:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Тичич: «Ганчаренко хочет, чтобы мы в каждом матче выкладывались на 100%»
19:11 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не обсуждало кандидатуру спартаковца Хлусевича
18:55 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ
18:41 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет забрать игрока у «Спартака» слухи
18:38 · Россия. Премьер-лига
Радченко объяснил, почему Семак – лучший тренер первого круга РПЛ
18:33 · Россия. Премьер-лига
Силкин – о московском «Динамо»: «Клуб становится всё дальше от футбола»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Промес забил красивый гол со штрафного — это четвёртый мяч игрока в ОАЭ
18:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может выступить на международном турнире 2
18:10 · Россия. Премьер-лига
Юран объяснил негатив к иностранным тренерам РПЛ
17:51 · Россия. Премьер-лига
Лучший игрок сезона РПЛ по созданным голевым моментам выступает в «Локомотиве»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков — о проблемах «Спартака»: «Станковичу надо поломать голову»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Назван самый перехватывающий клуб РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая посоветовал «Спартаку» спортивного директора
Все новости