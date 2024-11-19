Жоаозиньо: «Дуглас будет полезен для сборной России»

Экс-форвард московского «Динамо» и «Краснодара» Жоаозиньо в беседе с представителями СМИ поделился мнением о натурализации защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Сантос - лучший левый защитник лиги с тех пор, как приехал в Россию. Игрок отличного качества, который может играть и на других позициях. Он был бы очень полезен для сборной России», - передает слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дуглас получил российское гражданство в середине октября. За петербургскую команду он играет с 2019 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги 30-летний защитник провел 15 поединков, в которых записал на свой счет три голевые передачи.