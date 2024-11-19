Андрей Мостовой: «Всегда получаю вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры»

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о вызове в национальную команду страны.
«Вообще, я всегда получаю вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры. За этот год я не вызывался лишь раз. Мне всегда хочется играть за сборную», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
В общей сложности Мостовой провел 15 поединков за национальную команду, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
В ближайшем товарищеском матче сборной России будет противостоять национальная команда Сирии. Встреча состоится на стадионе в Волгограде 19 ноября и начнется в 19:30 мск.
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