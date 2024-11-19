Канчельскис назвал чемпиона РПЛ после первого круга

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о титульной гонке в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Чемпионом станет «Зенит», вторым будет «Краснодар», третьим - «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность. Четвёртым будет «Локомотив», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По итогам первого круга Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 37 баллов. «Зенит» с 36 очками располагается на второй строчке. Третью позицию занимает московский «Локомотив». В активе «железнодорожников» 34 балла.