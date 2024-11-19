Семшов ответил, остаётся ли Тюкавин лидером «Динамо»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о низкой результативности форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.
«Не всегда бывает легко. Не зря же говорят, что второй, третий сезон на высшем уровне бывает тяжелее. Но я думаю, что он всё равно лидер Динамо», - передает слова Семшова Metaratings.ru.
В сезоне-2024/2025 Константин поучаствовал в 17 поединках московского коллектива. 22-летний нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок действующего контракта Тюкавина с «бело-голубыми» истекает летом 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
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