Фомин раскрыл, как отреагирует на вызов Дзюбы в сборную России

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с представителями СМИ высказался о потенциальном возвращении в национальную сборную России 36-летнего центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Если Дзюбу вызовут, то я буду рад его видеть», - передает слова полузащитника «Советский Спорт».

Напомним, что Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России. На счету каждого по 30 забитых мячей. Артёма перестали приглашать в национальную команду после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина.

19 ноября сборная России проведет товарищескую встречу против Сирии.