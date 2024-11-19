Григорян рассказал, в чём «Краснодар» лучше всех команд РПЛ

Известный российский специалист Александр Григорян поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне. Команда занимает первое место по итогам первого круга Премьер-лиги.

«Колоссальная разница в интенсивности, с которой команда ведет игру: и атакующие действия, и оборонительные, наличие и качество прессинга. «Краснодар» самая интенсивная команда РПЛ», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России подопечные Мурада Мусаева набрали 37 баллов и лидируют в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. В ближайшем матче РПЛ краснодарская команда встретится с подмосковными «Химками» на выезде. Игра пройдет 23 ноября.