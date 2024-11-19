Колыванов прокомментировал слова Соболева о голах в «Зените»

Экс-футболист столичного «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на слова новичка петербургского «Зенита» Александра Соболева о своей результативности в стане «сине-бело-голубых».

«Любой нападающий хочет забивать. Он хочет помогать «Зениту» побеждать. Когда начнет забивать, будут на руках носить. Дай бог, десятку во втором круге забьет», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Напомним, что Соболев пополнил ряды петербургского коллектива минувшим летом. Он перешел из московского «Спартака» за десять миллионов евро, заключил контракт на три года с возможностью пролонгации. В текущем сезоне Александр принял участие в 12 поединках, записав на свой счет два гола и одну голевую передачу.