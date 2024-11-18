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Кирьяков: «В долгосрочной перспективе «Зенит» стабильнее «Краснодара»

18 Ноября 2024 • 22:22 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Лидерство «Краснодара» в РПЛ – это неожиданность. Но в долгосрочной перспективе «Зенит» более стабилен и профессионален», - цитирует Кирьякова Metaratings.

После 15 туров «Краснодар» занимает первое место в таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко, а отрыв от «Локомотива», расположившегося на третьей строчке составляет три зачётных балла. В следующем туре «Краснодару» предстоит сыграть на выезде против «Химок», встреча состоится в субботу, 23 ноября.

Что касается «Зенита», то питерцы становились чемпионами в последних шести сезонах.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust 2
18 Ноября 2024 в 23:05
Какая фантастическая наблюдательность )
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