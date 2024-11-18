Ташуев отреагировал на слухи о том, что его может сместить Черчесов

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на слухи о том, что его на тренерском мостике грозненского клуба может сменить Станислав Черчесов. Ранее такой информацией поделился инсайдер Иван Карпов.

«Я слухи не комментирую. У меня нет никаких разговоров о кредите доверия с руководством. Мы готовимся к следующему матчу», - говорит Ташуев «Чемпионату».

Напомним, что Ташуев вернулся в «Ахмат» по ходу первого круга РПЛ. Однако специалисту к концу круга не удалось вывести клуб из зоны вылета.

Черчесов провалил со сборной Казахстана Лигу наций, проиграв в пяти матчах группы из шести.

Черчесов может возглавить команду РПЛ