Орещук — о Хлусевиче: «Тренер себе не враг, он всегда ставит сильнейших»

Футбольный агент Роман Орещук поделился комментарием о возможном уходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

Ранее сообщалось, что игрок хочет сменить клубную прописку и может перебраться в «Динамо».

— Это надо футболисту принимать решение, хочет он уйти или побороться за место в составе. Тренер себе не враг. Он всегда ставит сильнейших, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

При этом защитник считает, что Хлусевич без проблем сможет найти себе новый клуб в России.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 23-летний Хлусевич провел девять матчей, в которых получил две желтые карточки. В пяти последних встречах россиянин на поле не выходил.