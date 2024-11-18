Радченко назвал два клуба РПЛ, которые стали для него открытием

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, какие команды стали для него открытием первого круга Российской премьер-лиги.

«Понравился «Локомотив» со стабильной хорошей игрой. И махачкалинское «Динамо». Никто не ожидал, что они смогут так провести первую половину сезона», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

По итогам 15 сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионов 34 балла. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-й строчке, добыв 15 очков.

Второй круг РПЛ стартует 22 ноября матчем между «Рубином» и «Акроном».