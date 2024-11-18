Игрок «Пари НН» Тичич: «Ганчаренко хочет, чтобы мы в каждом матче выкладывались на 100%»

Словенский хавбек «Пари НН» Лука Тичич поделился комментарием о новом главном тренере команды Викторе Ганчаренко.

Напомним, в октябре Ганчаренко сменил на должности рулевого нижегородского коллектива Сашу Илича.

«Могу сказать, что он довольно требовательный человек. Тренер хочет, чтобы мы в каждом матче выкладывались на 100%, и неважно, какой счет», — приводит слова Тичича «Матч ТВ».

Футболист также отметил, что с приходом Ганчаренко «Пари НН» стал больше работать над тактикой.

Первый круг Российской премьер-лиги «Пари НН» завершил на десятой строчке в турнирной таблице, сумев заработать 15 баллов в 15 встречах.