Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за второе место в чемпионате РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона для «железнодорожников».

- По итогам первого круга по очкам «Локомотив» идет даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года. Как вам такие показатели?

- Нормальные. «Локомотив» выступил хорошо. Мне бы хотелось, чтобы и дальше команда шла в первой тройке и ниже не опускалась.

- Повыше забраться было реально?

- Я думаю, что «железнодорожники» заслуживают именно того места, которое занимают. Но мне бы хотелось, чтобы во втором круге команда шагала вверх по таблице. И я считаю, что она может забраться выше.

- Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что для чемпионства в текущем сезоне «Локомотиву» не хватает стабильности и опытных игроков, как Чорлука. А на ваш взгляд?

- Зачем вообще говорить о Чорлуке? Можно вспомнить и других ветеранов, но какой смысл? Надо искать других опытных ребят. А пока давайте отталкиваться от того, что есть на данный момент. Зачем оглядываться назад и смотреть на тех футболистов, которые когда-то выступали в клубе?

- Для вас Батраков – это главное открытие первой части чемпионата?

- Ему только 19 лет. Важно, чтобы он не сбавлял обороты. Все сейчас его хвалят, но я бы не завышал ожидания, чтобы он не зазвездился. Просто надо порадоваться, что у «Локомотива» есть такой воспитанник. Батраков уже за сборную забил и вошел в историю. Главное, чтобы он продолжал двигаться в нужном направлении. Надо помочь ему в этом. Он будет становиться опытнее, и будет улучшать свои качества. Ему еще есть в чем прибавлять.

- Батраков забил 10 голов в чемпионате. Он сможет побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ, или для него это не обязательно?

- Он не нападающий и еще не так опытен. Еще идет его становление как футболиста. Ему нельзя останавливаться в развитии и надо думать о том, что можно еще улучшить свою игру.

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- В чем главный козырь «Локомотива» в нынешнем сезоне?

- Во-первых, я бы не хотел вести разговоры о том, что команда борется за золото. Лучше говорить о медалях. Сейчас «железнодорожники» находятся в призовой тройке. А подняться выше нынешнего места будет сложно. В «Зените» собраны очень опытные и мастеровитые ребята. А вот с «Краснодаром» можно побороться за вторую строчку. Плюс не надо забывать, что из клуба ушли некоторые лидеры, а команда смогла это безболезненно преодолеть. И даже приобрела – появились новые имена. Можно констатировать тот факт, что работа клуба идет в правильно направлении. «Локомотив» обошелся без массовых закупок новичков. Свои воспитанники подрастают, что очень важно.

- Какую оценку поставите «Локомотиву» за первую часть сезона?

- Я бы не хотел называть какие-то цифры. Идет работа тренерского штаба и клуба. Она положительная. Важно не сбиться с пути. А в конце сезона увидим, к какому результату придет команда.

Елена Григорьевская