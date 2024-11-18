«Динамо» не обсуждало кандидатуру спартаковца Хлусевича

В прессе появилась информация о том, что защитник Даниил Хлусевич может сменить «Спартак» на «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», «бело-голубые» кандидатуру Хлусевича на обсуждали, и футболист клубу не предлагался.

Ранее появлялось сообщение о том, что 23-летний Хлусевич может сменить команду на фоне своего недовольства количеством игрового времени. Если брать сезон Российской премьер-лиги, то Хлусевич только пять раз попадал в стартовый состав «Спартака».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Хлусевича в 5 миллионов евро.