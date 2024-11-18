Появилась новая информация о будущем защитника «Спартака» Даниила Хлусевича.

Ранее сообщалось, что в подписании 23-летнего футболиста заинтересовано московское «Динамо».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не будет расставаться с Хлусевичем зимой, даже если поступит предложение.

Решение по нему может быть принято не ранее следующего лета, когда «Спартак» сможет активизироваться по поиску нового игрока на край обороны. Зимой таких планов у клуба нет.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне защитник принял участие в 13 встречах во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.