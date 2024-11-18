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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ

18 Ноября 2024 • 18:55 Комментировать

Известный тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос, мог ли он предположить, что после первого круга лидером Российской премьер-лиги будет «Зенит». Газзаев указал на то, что «быки» и в прошлом сезоне боролись за чемпионство до последнего тура.

«Краснодар» и в прошлом году выглядел очень убедительно и до последнего боролся за чемпионство. Сегодня команда играет хорошо, а у Мусаева есть более широкий выбор футболистов. «Краснодар» по делу занимает первое место», - цитирует Газзаева Metaratings.

Также Газзаев отметил, что в каждой линии «Краснодара» есть футболисты высокого уровня и лидеры.

«Краснодар» в первом круге Премьер-лиги набрал 37 очков. Второй «Зенит», становившийся чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов, отстаёт от краснодарских «быков» на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Газзаев
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