«Динамо» хочет забрать игрока у «Спартака»

Московское «Динамо» заинтересовано в подписании защитника «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом рассказал блогер Максим Никитин в «Спартак Шоу».

По информации источника, «Динамо» не собирается продлевать трудовой договор с защитником Эли Дасой, по этой причине «бело-голубые» ищут нового игрока на край обороны. Отмечается, что Хлусевич недоволен своим положением в «Спартаке», поэтому готов сменить клубную прописку.

В текущем сезоне 23-летний Хлусевич принял участие в 13 играх с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Хлусевича в пять миллионов евро.