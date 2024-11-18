Радченко объяснил, почему Семак – лучший тренер первого круга РПЛ

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко объяснил, почему рулевой «Зенита» Сергей Семак – это лучший тренер прошедшего первого круга Российской премьер-лиги.

«Лучший - Семак. За стабильность, за то, что какой сезон подряд продолжает удерживать «Зенит» на высочайшем уровне. В этом сезоне клуб столкнулся с травмами, но сначала Семак нашел связку Глушенкова и Вендела, а теперь и без Максима ищет и находит варианты», - цитирует Радченко телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» отстаёт от первого места всего лишь на один балл. У петербургского коллектива 36 баллов, а у идущего на первом месте «Краснодара» - 37 баллов. На третьем месте идёт столичный «Локомотив» с 34 баллами.