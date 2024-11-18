Силкин – о московском «Динамо»: «Клуб становится всё дальше от футбола»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин недоволен тем, что «бело-голубые» играют товарищеские матчи в формате шоу. А также тем, что за клуб выступают в таких поединках личности, которые не представляют мир профессионального футбола.

«Не очень ощущения. Футбол должен быть футболом. Для чего за «Динамо» вышел актёр и девочка? Такие вещи мне не понять. Спорт должен оставаться спортом, не быть смесью. Из-за такого «Динамо» всё дальше от футбола», - рассуждает Силкин для Legalbet.

Напомним, в минувшие выходные московские динамовцы сенсационно проиграли клубу Медиалиги в лице «Амкала» - 2:3.