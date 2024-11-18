Промес забил красивый гол со штрафного — это четвёртый мяч игрока в ОАЭ

Нидерландский нападающий дубайского «Юнайтед» Квинси Промес отличился в товарищеском матче.

32-летний футболист забил прямым ударом со штрафного, отправив мяч по красивой траектории. Данный гол стал для Промеса уже четвертым в четырех играх за новую команду. Стоит отметить, что три предыдущих матча были официальными.

Напомним, летом у Промеса истек трудовой договор со «Спартаком». Стороны не смогли продлить соглашение из-за проблем игрока с законом.

В сентябре Промес подписал однолетний контракт с «Юнайтед», однако он в любой момент может вернуться в «Спартак», если решит проблемы с законом.