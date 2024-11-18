«Зенит» может выступить на международном турнире

В обозримом будущем «Зенит» может стать участником международного турнира. Во время зимних учебно-тренировочных сборов команда Сергея Семака может выступить на турнире, который собирается организовать спортивный центр Катара Aspire Zone. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

После первого круга «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на один зачётный балл (37 против 36).

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Оренбурга» на выезде.