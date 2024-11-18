Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил первую часть сезона для «Локомотива».

- Как оцените первую часть сезона для «Локомотива»? По очкам команда идет даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года.

- Я даже не на очки смотрел, а на то, что команда играет в хороший, атакующий футбол, много забивает. «Железнодорожники» стали более надежно действовать в обороне, сыгралась пара центральных защитников, хорошо подключаются крайние защитники, которые создают много моментов. Сейчас «Локомотив» способен навязать борьбу и «Краснодару», и «Зениту».

- Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что для чемпионства в текущем сезоне «Локомотиву» не хватает стабильности и опытных игроков, как Чорлука. Согласны?

- Полностью. Были как очень хорошие матчи, так и пара провальных. Думаю, это связано с возрастом игроков. Команда молодая. Из опытных есть только Баринов. Остальные ребята очень молоды. Но в этом есть свой плюс. Над ними ничего не довлеет. Никто на эту команду не ставил, и в психологическом плане ей проще, чем «Зениту». В зимнюю паузу ребята могут хорошо подготовиться, окрепнуть. Основная задача была – наладить игру в обороне. Как только команда стала более надежна сзади, и игра стала смотреться по-другому, и результаты улучшились.

- Алексей Батраков возглавляет бомбардирскую гонку. Видите в нем потенциал для европейских лиг?

- Для меня это самое большой открытие. Когда наблюдаешь за его игрой – получаешь истинное удовольствие. Его манера игры напоминает мне Модрича. Он не по годам мудро играет и грамотно. Знает, когда сыграть в касание, когда взять игру на себя. То есть принимает правильные решения. Много отрабатывает в обороне. Очень полезно играет для команды. Видно, что не боится ошибиться. Он чувствует доверие со стороны ребят и тренера. Если так и дальше пойдет, он будет прогрессировать, и у него большое будущее.

- Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что хочет видеть в Батракове нового Лоськова. Он дорастет до такого уровня?

- В плане исполнительского мастерства, видения поля, ключевых передач, ему еще надо расти до Лоськова, но мне кажется, он может лучше играть в плане обороны, то есть чуть ниже. У каждого из них свои полюсы. Лоськов тоже вел игру, но так, как Дмитрий видел поле, может, еще Титов с ним сравниться, плюс – минус. У Батракова еще есть время.

- В чем главный козырь «Локомотива» в нынешнем сезоне?

- В том, что команда по ходу матча может усиливать игру. Скамейка запасных очень серьезная. В атаке нет основных футболистов и запасных. Сейчас есть обойма в двадцать игроков, то есть два равноценных состава.

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- Михаил Галактионов еще и часто угадывал с заменами.

- В современном футболе когда ты имеешь пять замен, а не три, как раньше, важно иметь атакующую пятерку, чтобы ты умел варьировать, когда тебе надо сохранить счет или наоборот, добавить скорости. В «Локомотиве» есть много быстрых ребят, индивидуально сильных. Если ты шестьдесят минут оказываешь на соперника давление, то на семидесятой защита начинает проседать, где-то не успевать, допускать ошибки. Это и срабатывает.

Елена Григорьевская