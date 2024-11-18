Юран объяснил негатив к иностранным тренерам РПЛ

Российский тренер Сергей Юран рассказал, почему он негативно относится к тренерам-иностранцам, которые трудятся в клубах Российской премьер-лиги.

«Всегда говорил, что негативно к таким отношусь. У нас и своих специалистов предостаточно. И одно дело, когда приезжают Адвокат и Хиддинк, они что-то выигрывали в своей карьере. А какие почести у тех, кто едет сейчас?», - говорит Юран для Sport24.

Напомним, что сам Юран не тренирует уже полгода. Его предыдущим местом работы был нижегородский клуб «Пари НН», его он покинул в конце апреля из-за длительного отсутствия у коллектива положительных результатов.