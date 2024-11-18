Лучший игрок сезона РПЛ по созданным голевым моментам выступает в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков по статистическим данным признан лучшим игроком текущего сезона РПЛ по числу созданных голевых моментов. Как делится «Рустат», у Батракова набралось в активе 28 таких моментов. Это на семь больше, чем у конкурентов со второго места. А делят его с 21 моментом сразу три игрока - динамовец Бителло, Эсекьель Барко («Спартак») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Первую пятёрку игроков по показателю голевых моментов замыкает форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. У него 19 созданных таких моментов.

Ранее «Рустат» назвал самого лучшего игрока первого круга РПЛ по числу перехватов.